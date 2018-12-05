اليوم.. محاكمة 28 متهمًا بقضية "إعلام الإخوان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 28 متهمًا بينهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات الشرق الفضائية، ومكملين والجزيرة، والمقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن الدولة العليا "طوارئ".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان إبراهيم، ومحمد محمد عمار.

جاء بقرار الاتهام أنه في عضون عامي 2017 و2018 أن المتهم الأول أسس وتولى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بأن أسس جماعة المجلس المصري للتغيير، للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والمتهمون جميعًا روجوا لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمتهمين المحبوسين هم؛ هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد أمام حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد عمارة، وطه محمد علي الحلبي، ونعمان السيد محمد.

وتبين من قرار الاتهام أن هناك 19 متهمًا "هاربين"، وهم حسام الدين عاطف، ومحمد عبد العزيز محمد شوبير "مقيم حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية"، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق علي حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبد الدائم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.