محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

عرضت صحيفة "ذا صن" البريطانية، قائمة بأبرز 10 أماكن سرية في "خرائط جوجل" لايسمح بزيارتها:

1- جزيرة موروروا في بولنزيا بفرنسا

جزيرة مرجانية صغيرة، اختفت معظم أجزائها بسبب التجارب النووية التي كانت تجرى فيها.

2- المنزل رقم 2207 بحي سيمور في أوهايو

شهد هذا المنزل المحجوب عن الخريطة وقوع جريمة اختطاف، ارتكبها آرييل كاسترو.

3- منزل في ستوكتون-أون-تيز البريطانية

سبب إخفاء المنزل ليس معروفا، وتقول السيدة التي تقطن فيه منذ عام 2000 "لا أعرف سبب إخفاء منزلي".

4- قاعدة للقوات الجوية التايوانية

هذه القاعدة ليست محجوبة عن "جوجل مابس"، إلا أنك إذا قمت بتقريب الصورة عليها، سيتم نقلك بعيدا عن القاعدة.

5- جزيرة جانيت في روسيا

جزيرة صغيرة في بحر سيبيريا. هناك بعض الخلافات المستمرة حول ما إذا كانت تنتمي إلى روسيا أو الولايات المتحدة.

6- قاعدة عسكرية يونانية

صورها على الخريطة غير واضحة، ويعود السبب في ذلك إلى اعتبارات خاصة بالأمن القومي.

7- منشأة نووية فرنسية

منشأة خاصة بإعادة معالجة الوقود النووي، افتتحت عام 1976.

8- قاعدة للقوات الخاصة في بولندا

يحجبها غوغل لأنها تعتبر مركزا لقيادة القوات الخاصة.

9- منطقة "باسيو دي لوس نارانخوس" في إسبانيا

تقع في مدينة ألمرية، ويظل سبب حجبها غير معروف.

10- الجزيرة الوهمية

اسمها جزيرة ساندي توجد في منطقة تابعة لفرنسا. اختفت من الخرائط عام 1979.