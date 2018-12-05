كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاومة الإيرانية: اشتعال الاحتجاجات الطلابية في جامعات طهران (فيديو+ صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت المقاومة الإيرانية إن مجموعة من طلاب الجامعة التكنولوجية في إيران، نظموا تجمعًا احتجاجيًا للتضامن مع العمال المضربين، والمسجونين والمعلمين المحتجزين.

وحمل طلاب جامعات «أميركبير»، و "نوشيرواني" و «سهند» الصناعية، كتابات خطية نددت بجرائم الملالي، وحملت شعارات مختلفة، من بينها "لا يعود يفيد المدفع والدبابة والرشاشة"، " أطلقوا سراح العامل والطالب والمعلم المسجونين"، "نصر من الله وفتح قريب - الموت لهذه الحكومة المخادعة للشعب".

وقام النظام الإيراني بإرسال قواته القمعية وعناصره المرتزقة إلى الجامعات لمواجهة الطلاب، خوفًا من اتساع نطاق الاحتجاجات، بينما واصل الطلاب تجمعاتهم، ودخلوا في مواجهات مع المرتزقة.

وأدت المواجهات إلى إصابة أحد الطلاب بجروح من خلال تلك المواجهات، بينما قام مرتزقة النظام في محاولة يائسة لتطويقهم وإخماد تظاهرتهم.

ووجهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، رسائل داعمة للطلاب، والعمال المضربين في هفت تبه وعمال الصلب في الأهواز.

ودعت "رجوي" عموم الشباب الإيرانيين إلى مناصرتهم، وطالبت المدافعين عن حقوق الإنسان والنقابات العمالية، بدعم المضربين وإطلاق سراح العمال المسجونين.

