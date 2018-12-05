بعد الأفارقة.. موجة المهاجرين البنغلاديشيين تجتاح الناظور

تنامت، في الآونة الأخيرة، في إقليم الناظور ظاهرة المهاجرين المتحدرين من دولة بنغلاديش، الراغبين في ركوب قوارب الهجرة السرية، على أمل الوصول إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، بعد أن كانت، ولا تزال الظاهرة مقتصرة على المهاجرين الأفارقة، المتحدرين من دول جنوب الصحراء.

وفي هذا السياق، رفعت المصالح الأمنية في إقليم الناظور وتيرة عملها لتوقيف المرشحين للهجرة السرية، انطلاقا من سواحل إقليم الناظور، خصوصا “البنغلاديشيين” منهم.

وذكرت مصادر “اليوم 24” أن عناصر الدرك الملكي في الناظور، أوقفت 28 مواطنا ينحدرون من دولة “بنغلاديش”، كانوا في أحد المنازل في دوار “أمزرين” في جماعة بوعرك، ضواحي المدينة، في انتظار الهجرة السرية، وذلك بتنسيق مع السلطات المحلية، وعناصر القوات المساعدة.

ونُقل الموقوفون إلى مقر الدرك الملكي في الناظور، بينما فتحت المصالح الأمنية أبحاثها، وتحرياتها من أجل الوصول إلى هوية أعضاء شبكة التهجير السري، التي تقف وراء هذه العملية.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن الوطني في الناظور، كانت قد تمكنت، الأسبوع الماضي، من إيقاف 13 شخصا، ينحدرون من جمهورية بنغلاديش، وكانوا يختبؤون في منزل في حي أولاد بوطيب، وسط الناظور.