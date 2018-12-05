اليمن تحتاج 4 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية أساسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أن اليمن سيتجاوز سورية من حيث الحاجة إلى المساعدات الإنسانية، وذلك لأول مرة، خلال العام المقبل 2019. وذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وأوضح التقرير أن المنظمة الدولية تحتاج أكثر من 4 مليارات دولار لتوفير مساعدات أساسية لليمن في 2019، مقابل 3.5 مليارات لسورية.

وأضاف: "الوضع في اليمن تدهور بشكل كبير، ويتفاقم على نحو متسارع"، مشيرا إلى أن "أغلب السكان يواجهون عجزا في إمدادات الغذاء". وتابع أن أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 24 مليون نسمة يعاني فقرا مدقعا.

ولفت التقرير إلى أن مواجهة الأزمات الإنسانية في مختلف مناطق العالم، العام المقبل، تتطلب توفير 25 مليار دولار.

ويعاني اليمنيون أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حرب مستمرة منذ نحو 4 أعوام.

واحتلت سورية المرتبة الأولى من حيث تلقي المساعدات الإنسانية الأممية لعدة سنوات، بحسب أرقام الأمم المتحدة، جراء الحرب المستمرة منذ عام 2011.