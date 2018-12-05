شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضغوط إيران.. عبدالمهدي يرشح الفياض لوزارة الداخلية والان نبدء بالتفاصيل

أفادت تقارير إعلامية عراقية بأن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي خضع لضغوط إيران التي حملها ممثلها وقائد حرسها في العراق قاسم سليماني من أجل تعيين قائد الحشد الشعبي السابق في وزارة الداخلية العراقية، وكان عدد من النواب من كتلة البناء أعلنوا أن فالح الفياض سيكون وزيرا للداخلية.

» تمسك ورفض

بالمقابل رفضت كتل برلمانية بارزة ترشيح الفياض لوزارة الداخلية بينها سائرون والنصر والحزبان الكرديان الاتحاد الوطني والديموقراطي، وفشل البرلمان العراقي أمس في التصويت على الوزراء الذين تقدم بهم عبدالمهدي ليكمل بهم حكومته.

من جهته، حذر ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، مما سماه «انفجار» الشارع العراقي، بسبب ترشيح رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، لبعض الشخصيات «المرفوضة» شعبيا وسياسيا.

وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد، أمس بحسب ما ذكرت شبكة أخبار العراق: إن «إصرار القوى السياسية على ترشيح شخصيات مرفوضة سياسياً وشعبياً سيولد انفجاراً في الشارع العراقي».

» انفجار الشارع

وشدد السنيد على أن على عبدالمهدي الحذر من انفجار الشارع، ووصول الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، من خلال ترشيح شخصيات يرغب بها الشارع من الوجوه الجديدة، والمعروفة بالمهنية والاستقلال.

وأضاف السنيد: بخلاف ذلك الشارع سينفجر والشعب سيكون له موقف وكلمة.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان في جلسة أمس، على 8 وزارات لا تزال شاغرة، يرأس منها القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، وزارتي الداخلية والدفاع بالوكالة، في حين لا تزال وزارات مثل العدل، والتربية، إلى جانب الوزارتين الأمنيتين، موضع خلاف بين الكتل السياسية أيضاً.

» مرشحو عبدالمهدي

وقدم عبدالمهدي مرشحيه لإكمال حكومته، لكن مصادر سياسية متعددة أكدت أن القوى السياسية لم تصل بعد مرحلة تمكنها من التصويت على مرشحي الوزارات المتبقين جميعهم.

وشملت قائمة المرشحين (وزارة التعليم العالي قصي عبدالوهاب السهيل، وزارة التربية صبا خيرالدين الطائي، وزارة الثقافة عبدالأمير الحمداني، وزارة العدل القاضي دارا نورالدين، وزارة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل كوركي، وزارة التخطيط نوري ناطق حميد عيطان الدليمي، وزارة الداخلية فالح الفياض، وزارة الدفاع فيصل فنر الفيصل الجربا).

يشار إلى أن 14 وزيراً من بين 22 قدمهم عبدالمهدي في 24 أكتوبر الماضي حصلوا على ثقة البرلمان، بينما أجل التصويت على الثمانية المتبقين.