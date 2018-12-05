انت الان تتابع سيارة تطير 8 أمتار وتقتل 4 مواطنين بالجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:التحرير ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٩ ص

إسعاف الجزائر - أرشيفية

ذكرت صحيفة «النهار» الجزائرية أنه جرى ببلديتي قسنطينة، وابن زياد، تشييع جثامين ضحايا حادث الدهس المأساوي الذي وقع بشارع عبان رمضان في العاصمة الجزائرية. وأدى الحادث إلى مقتل 4 أشخاص بعين المكان، فيما أصيب سائق بجروح متفاوتة الخطورة ولا يزال يقبع على إثرها بالمستشفى، وفقا لـ«سكاي نيوز عربية». ونقلت الصحيفة عن شهود عيان قولهم إن أسباب الحادث تعود إلى خلاف نشب بين سائق السيارة وصديقته التي كانت معه على متن السيارة، قبل أن تترجل من السيارة تاركة حقيبتها، لكنها حاولت فتح الباب مرة أخرى لاسترجاعها.

وفي تلك اللحظات بادر سائق السيارة إلى الانطلاق بسرعة فائقة عكس جهة السير مما أدى إلى طيران السيارة على علو قرابة 8 أمتار باتجاه الضحايا الأربع، لتقضي عليهم.وسارعت فرق الحماية وقتها إلى نقل جثث الضحايا إلى المستشفى رفقة السائق الجريح، بالموازاة مع عمل فرق «الشرطة العلمية» تحقيقاتها، في انتظار ما ستسفر