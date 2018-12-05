السيتي يواصل الصدارة وخسارة هيدرسفيلد بمشاركة رمضان

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره واتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء على ملعب «فيكارج رود»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق ليروي سانيه في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 51 نجح النجم الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الثاني للسيتي، وفي الدقيقة 84 نجح واتفورد في تقليص الفارق عن طريق دوكور ليشعل اللقاء قبل نهاية المباراة بدقائق.
بهذا الانتصار رفع السيتي رصيده إلى 38 نقطة ليستمر في التحليق بصدارة ترتيب جدول فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وتعرض فريق هدرسفيلد تاون بمشاركة الدولي المصري رمضان صبحي للخسارة أمام بورنموث، بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة تقدم بورنموث إلى المركز السادس بعدما
بهذا الانتصار رفع السيتي رصيده إلى 38 نقطة ليستمر في التحليق بصدارة ترتيب جدول فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتعرض فريق هدرسفيلد تاون بمشاركة الدولي المصري رمضان صبحي للخسارة أمام بورنموث، بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة تقدم بورنموث إلى المركز السادس بعدما رفع رصيده إلى 23 نقطة، بينما تجمد رصيد هدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر.
وفي مباراة أخرى، حقق وست هام الفوز على كارديف سيتي بثلاثة أهداف لهدف، ووصل وست هام إلى النقطة 18 في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتجمد رصيد كارديف عند النقطة 11 في المركز السادس عشر.
وحقق برايتون الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 3-1، ليرتقي برايتون إلى المركز العاشر برصيد 21 نقطة، وتجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 12 في المركز الـ15.
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