انت الان تتابع السيتي يواصل الصدارة وخسارة هيدرسفيلد بمشاركة رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ ص

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الفوز على نظيره واتفورد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء على ملعب «فيكارج رود»، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. افتتح مانشستر سيتي التسجيل عن طريق ليروي سانيه في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 51 نجح النجم الجزائري رياض محرز في إحراز الهدف الثاني للسيتي، وفي الدقيقة 84 نجح واتفورد في تقليص الفارق عن طريق دوكور ليشعل اللقاء قبل نهاية المباراة بدقائق.

بهذا الانتصار رفع السيتي رصيده إلى 38 نقطة ليستمر في التحليق بصدارة ترتيب جدول فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الحادي عشر. وتعرض فريق هدرسفيلد تاون بمشاركة الدولي المصري رمضان صبحي للخسارة أمام بورنموث، بهدفين مقابل هدف، بهذه النتيجة تقدم بورنموث إلى المركز السادس بعدما