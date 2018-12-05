انت الان تتابع الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع موهبة ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٥ ص

اقترب مجلس إدارة نادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، من التعاقد مع اللاعب الدول الليبي مؤيد اللافي، نجم خط وسط الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكشف مصدر داخل مجلس إدارة الدراويش أن اللافي وقع رسميًا على عقود الانضمام إلى فريق الإسماعيلي، لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر اعتبارًا من يناير المقبل، بعد أن تواصل رئيس الدراويش مع اللاعب خلال الفترة الماضية، وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال الأيام القادمة، بجانب عدد من الصفقات القوية التي تسعد جماهير الدراويش.

يذكر أن مؤيد اللافي لاعب كرة قدم ليبي يلعب ضمن صفوف نادي الشباب السعودي ويجيد في مركز الصانع ألعاب ويلقب بين أحباء النادي باسم «ديبالا العرب»، هو شقيق اللاعبين زكريا اللافي، ورياض اللافي. من ناحية أخرى، يستعد فريق الدراويش لمواجهة بطل بوروندي في مواجهة إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال