انت الان تتابع إحباط تهريب مليون لتر سولار في السوق السوداء بطوخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٣ م

نجحت مباحث التموين بالقليوبية، في إحباط ترويج أكثر من مليون لتر سولار بالسوق السوداء بدائرة مركز طوخ تم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بضبط مالك محطة لتموين السيارات كائنة بدائرة مركز شرطة طوخ، لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية المدعمة بلغت نحو (1,101مليون) لتر (سولار – بنزين 80)، بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك مصنع "غير مرخص" لإنتاج الملابس، كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص (بالقليوبية)، لقيامه بإنتاج مصنوعات "جوارب" مستخدمًا فى تصنيعها خامات وألياف صناعية مجهولة المصدر، وتدوين علامات تجارية مقلدة لكبرى الشركات، وبحوزته كميات بلغت نحو (38,160 ألف قطعة منتج نهائى)، تمهيدا لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح