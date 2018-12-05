تعديلات وزارية في البحرين تشمل ثلاث حقائب

أصدر ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوماً ملكياً تضمن استمرار وزراء 15 حقيبة من أصل 18 بينما استبدل وزراء الاقتصاد، والدفاع، والشباب، حسبما أفادت اليوم وكالة الأنباء البحرينية.

وعين العاهل البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع، وأيمن توفيق المؤيد وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.

ورشح رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الأسماء بعد إعادة تعيينه في منصبه في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد الانتخابات النيابية والبلدية.