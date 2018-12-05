أصدر ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة اليوم مرسوماً ملكياً تضمن استمرار وزراء 15 حقيبة من أصل 18 بينما استبدل وزراء الاقتصاد، والدفاع، والشباب، حسبما أفادت اليوم وكالة الأنباء البحرينية.
وعين العاهل البحريني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزيراً للمالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزيراً لشؤون الدفاع، وأيمن توفيق المؤيد وزيراً لشؤون الشباب والرياضة.
ورشح رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة هذه الأسماء بعد إعادة تعيينه في منصبه في 2 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد الانتخابات النيابية والبلدية.
شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات وزارية في البحرين تشمل ثلاث حقائب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .