شكرا لقرائتكم مصر تجدد تمسكها بشروط الرباعية العربية لإنهاء أزمة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الثلاثاء، تمسك بلاده بشروط الرباعية العربي الـ13 لإنهاء الأزمة مع قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية - الكويتية. وقال شكري، قبيل مغادرته الكويت، إذا كان هناك توجهاً حقيقياً لتغير المسار والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية، والابتعاد عن التنظيمات المتطرفة، والترويج لها من خلال أبواق إعلامية في قطر، فهناك مجال للحديث.

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