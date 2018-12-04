شكرا لقرائتكم مشاهد مؤلمة.. مسلحون في ليبيا يعذبون رهائن سودانيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو، يظهر عملية تعرّض رهائن سودانيين لتعذيب وحشي وفظيع على يد مجموعة مسلحة ليبية محتجزين لديها، وذلك من أجل الحصول على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

ووثق المقطع المصور 8 شبان سودانيين مقيدين بالسلاسل في منطقة صحراوية، يتلقون الضرب المبرح بمختلف أنحاء جسدهم، من قبل مسلحين بأنابيب بلاستيكية غليظة، ويتعرضون للترهيب باستعمال الأسلحة.

وناشد أحد الرهائن، ويدعى محمد عبدالباقي، سلطات بلاده من أجل سرعة التحرك والتدخل لدى خاطفيه لإنهاء معاناتهم، مشيراً إلى المعاملة السيئة التي يتعرضون لها من طرف المجموعة المسلحة، وإلى مختلف أصناف التعذيب التي يتلقونها يومياً، قائلاً: "نحن هنا معذبين، لا نأكل ولا نشرب، ويضربوننا في الليل والنهار، نريد العودة إلى أهلنا، ليس لدينا أي ذنب".

ولم يشر المختطفون في مقطع الفيديو إن كانت هناك أية مطالب مادية مقابل إطلاق سراحهم أم لا، بينما إلتزم الخاطفون الملثّمون الذين كانوا يحيطون بهم ويصوبون أسلحتهم نحو رؤوسهم، الصمت، لكن يُرجح أن تكون دوافع هذا الإختطاف، الحصول على فدية مالية، إذ تنتشر في صحراء ليبيا العصابات المسلحة التي تمتهن الخطف والابتزاز للحصول على عوائد مادية.