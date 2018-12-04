شكرا لقرائتكم خبر عن أمين "حقوق الإنسان بالبرلمان" يقترح استبدال مصطلح "ذوى الإعاقة" بـ"أصحاب الهمم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح برغبة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستبدال مصطلحات "المعاقين "، "ذوى الإعاقة " بمصطلح "أصحاب الهمم" فى كافة الدوائر الحكومية، والرسمية التابعة للدولة، وأيضا فى المناهج التعليمية عند الحديث عن ذوى الإحتياجات الخاصة.

وأشار الوردانى فى بيان له اليوم، إلى أنه يتقدم بهذا الاقتراح بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، إيماناً منه بأن تغيير النظرة المجتمعية لذوى الاحتياجات الخاصة تبدأ من تغيير المصطلحات التى توصمهم مجتمعيا، وتماشيا مع الخطوات التى سبقتنا إليها دول أخرى فى المنطقة كما حدث فى دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2017 .

وأضاف الوردانى، أن التوجهات التى تتبناها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أن الدولة لم تعد تنظر لذوى القدرات الخاصة بـاعتبارهم عبء، وإنما هم شركاء فى المجتمع يسعون إلى رفعته وتقدمه ـ شأنهم فى ذلك شأن باقى المواطنين.

وفى السياق نفسه أعلن الوردانى عن تنظيم دورات إرشادية لأهالى الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة فى دائرة السلام والنهضة، يحاضر فيها نخبة من المتخصصين فى التربية الخاصة، وعلم النفس والاجتماع، بهدف تمكين أطفالهم من الإندماج فى المجتمع، واطلاعهم على أحدث البرامج التعليمية للتعامل مع ذويهم، مشيراً إلى أن هذه الدورات هدفها التأكيد على أهمية المبادرات المجتمعية لمساعدة أصحاب الفئات الخاصة فى المجتمع.