"رسالة الاختراق".. هل تورطت شركة إسرائيلية في مقتل خاشقجي؟

كتب: محمد الصباغ

أقام الشاب السعودي عمر عبدالعزيز الزهراني، دعوى قضائية في كندا حيث يعيش ضد شركة تقنية إسرائيلية، بزعم أن أحد برامجها تم استخدامه في عملية اختراق لهاتفه ما ساهم بحسب زعمه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في تركيا أوائل أكتوبر الماضي.

نشرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية تقريرا أبرز رسائل عبر تطبيق "وات آب" بين الزهراني وخاشقجي بعد مقتل الأخير، وزعم أن السلطات السعودية اختراقت هاتف الزهراني.

رفع عبدالعزيز (27 عاما)، والذي كان مقربا من خاشقي، الدعوى ضد الشركة التي تحمل اسم (NSO) وهي إسرائيلية مقرها تل أبيب،...