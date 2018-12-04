بلدية ريو دي جانيرو تقلد قنصل لبنان ميدالية ذهبية تقديرا لعطاءاته

قلد المجلس البلدي لمدينة ريو دي جانيرو ​البرازيل​ية قنصل ​لبنان​ العام ألخندرو بيطار ميدالية Pedro Ernesto وهي أعلى ميدالية تعطيها المدينة لشخصيات تميزت بالعطاء والانتاج.

وقد تسلم بيطار الميدالية من رئيس المجلس البلدي بالنيابة ريمون أوتوني في قصر بيدرو أرنستو في وسط المدينة في حضور عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية وأعضاء من المجلس البلدي وسياسيين محليين ورؤساء الجمعيات والأندية والكنائس اللبنانية.

وبعد قراءة قرار المجلس البلدي وتقليده الميدالية الذهبية، القى القنصل بيطار كلمة تحدث فيها عن العلاقة التي تربط لبنان بالبرازيل وعن دور الجالية اللبنانية وأبنائها في بناء المجتمع البرازيلي وعن ضرورة تطوير التواصل بين البلدين على مختلف المستويات.

اشارة الى ان البلدية منحت القنصل بيطار هذه الميدالية تقديرا لعطاءاته ولا سيما في ضوء النشاطات التي قام بها مؤخرا من خلال القنصلية وتمثلت بتكريمه الحضور اللبناني في البرازيل عموما، ومدينة الريو خصوصا، في احتفال كبير جرى في مسرح Baden Powell وبتنظيمه المنتدى الثقافي الفكري للحوار البناء في النادي اللبناني، ما أدى إلى اظهار أهمية الحضور اللبناني في ولاية الريو والى رفع اسم لبنان عاليا.