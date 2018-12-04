بو صعب: لا يُبلغ وزير سابق بالطريقة التي حدثت و عدم اعتماد معيار واحد بالتأليف أدى لما وصلنا إليه

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​الياس بو صعب​ على أنّ ""​التيار الوطني الحر​" ليس مسؤولًا عن السلطات الأمنية في لبنان بل مثل كلّ الأحزاب السياسية، ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ليس مسؤولًا مباشرًا عن ​القضاء​، إنّما هو مؤتمن على ​الدستور​ ويدير شؤون البلاد الخارجية"، موضحًا أنّ "وزير العدل ليس لديه سلطة على مدعي عام التمييز منذ عام 2001 ولكنّه رغم ذلك تحرّك وجعل ​مجلس القضاء الأعلى​ مرجعًا من أجل البحث في القضية". التي حدثت

وبيّن في حديث تلفزيوني أنّ "الرئيس عون كان حريصًا بالقول لكلّ القضاة بأن لا يسمحوا لأحد أن يضغط عليهم بال​سياسة​، وهو لم يكن على علم بما حصل في ​الجاهلية​ إلّا قبل وقت قليل من حصول الحادث"، لافتًا إلى أنّ "الكلام الّذي صدر بحقّ رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ غير مقبول، وللأسف الخطأ تمّ معالجته بخطأ آخر وليس هكذا يُبلغ وزير سابق".

وأكّد بو صعب أنّ "لا أحد ينكر حيثية رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، فهو لديه تمثيل، وعلى فرق أصوات قليلة كان بالإمكان أن يصبح نائبًا، وهو أخد أصواتًا أكثر من نواب في البرلمان، بسبب ​قانون الإنتخابات​ النسبي"، كاشفًا "أنّني سمعت من مصادر معنيّة أنّ "الحزب التقدمي الإشتراكي" لم يكن على اطلاع أو علم مسبق بشأن ما حصل، وكان هناك تساؤلات حول سبب إعطاء رئيس "الحزب التقدمي" ​وليد جنبلاط​ غطاء لما حصل، وكأنّه كان على اطلاع عليه، رغم أنّه لم يكن كذلك؟".

ونوّه إلى أنّ "من غير الواضح ما إذا كانت حادثة الجاهلية ستؤثّر على تشكيل الحكومة، لكن كلّ يوم تأخير يعرّض لبنان لمخاطر أمنية واقتصادية"، مشدّدًا على أنّ "كلّ الأزمات في هذا الإطار كان من الممكن أن تحلّ لو اعتُمد المعيار الموحّد منذ اليوم الأول. عدم اعتماد معيار واحد أدّى إلى ما وصلنا إليه"، مفيدًا بأنّ "الأزمة الأخيرة لا تعني لا "التيار" ولا الرئيس عون، وإذا كان رئيس "التيار" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يحاول التسهيل، ولا يجب التعاطي معه على أساس أنّه طرفًا فيها، ومن غير الممكن أن نتنازل عن أي شيء".

وكشف أنّ "هناك أكثر من فكرة عُرضت من قبل باسيل للخروج من الأزمة، وهي تقدّم حلول دون أن يكون أحد مكسورًا"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عدّة حلول لتأليف الحكومة من بينها حكومة مؤلّفة من 32 وزيرًا"، مؤكّدًا "أنّنا نريد أن نتفاهم مع كلّ الجهات. كما ورقة التفاهم مع "حزب الله" والتفاهم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالإضافة إلى التواصل مع جنبلاط ووهاب وهذا يجب أن يكون هدفنا".