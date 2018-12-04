السلطات الكورية قدمت للجيش اللبناني هبة عبارة عن 12 آلية

قدمت السلطات الكورية لمصلحة ​الجيش اللبناني​ هبة عبارة عن 12 آلية، في حفل أقيم في قيادة قطاع جنوب الليطاني– صور. وقد حضر الحفل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن ميلاد اسحق ممثلاً قائد الجيش العماد جوزيف عون، وقائد الوحدة الكورية العاملة في ​الجنوب​ العقيد Seokmo Gu، إلى جانب عدد من ​ضباط الجيش​ و​القوات​ الدولية. وفي الختام، تلا العميد الركن اسحق كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه للعقيد Gu، كما قدم له درع الجيش التذكاري.

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