هايلي: تجربة إيران الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق

أعلنت السفيرة الأميركية في ​الأمم المتحدة​ ​نيكي هايلي​، أن "تجربة ​إيران​ الصاروخية الأخيرة خطيرة ومثيرة للقلق"، مشددة على أنه " لا يمكن للمجتمع الدولي أن يغض النظر في كل مرة تنتهك فيها إيران قرارات مجلس الأمن".

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