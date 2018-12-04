عبد السلام: لن ندخر جهدا لإنجاح المشاورات وإحلال السلام في اليمن

أكد الناطق باسم حركة "أنصار الله" (​الحوثيين​) ​محمد عبد السلام​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، "أننا لن ندخر جهدا لإنجاح المشاورات وإحلال السلام وإنهاء الحرب العدوانية وفك الحصار عن ​اليمن​". وأوضح عبد السلام أن "أيدينا ممدودة للسلام وفي نفس الوقت نهيب بالجيش والأمن واللجان الشعبية أن يكونوا متيقظين لأي تصعيد"، مشيرا إلى أن "الجبهات قد شهدت تصعيد العدوان منذ صباح اليوم".

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