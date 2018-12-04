حكومة بريطانيا توافق على استقبال لاجئين أقاموا 20 عاما في قاعدة لها بقبرص

أعلن متحدث بإسم وزارة الداخلية البريطانية، أن الحكومة وافقت على استقبال 31 لاجئا كانوا يقيمون في قاعدة عسكرية بريطانية في قبرص، مشيرا الى أنه أخذا بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية لهؤلاء ​اللاجئين​ وأولادهم أخذنا قرارا استثنائيا بإنهاء هذه المشكلة المزمنة، والسماح لهم بمغادرة قاعدة ديكيليا على الفور والإقامة في ​المملكة المتحدة​".

يذكر أن الـ31 لاجئا جزء من مجموعة من 75 شخصا من اثيوبيا والسودان والعراق وسوريا كانوا يحاولون الإبحار الى ايطاليا عندما جنحت السفينة التي كانت تقلهم في تشرين الاول 1998 في قاعدة أكروتيري العسكرية البريطانية على الشاطىء الجنوبي الغربي لجزيرة قبرص. ومع أنهم حصلوا على صفة لاجئين فإنهم نقلوا بعدها الى قاعدة ديكيليا، وهي قاعدة عسكرية بريطانية ثانية في ​الجزيرة​، وعاشوا في منازل جاهزة. وكان بإمكانهم طلب اللجوء في قبرص، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك معتبرين أن فرص العمل والسكن بالنسبة اليهم لن تكون سهلة في الجزيرة.

في تشرين الثاني 2014 رفضت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك ​تيريزا ماي​، السماح لهم بالدخول، معتبرة أن اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين لا تنطبق على قاعدة عسكرية. إلا أن العائلات الست من اللاجئين نقضت القرار أمام المحاكم البريطانية.

وقبل وصول القضية الى المحكمة العليا عادت الحكومة ووافقت على استقبال اللاجئين في اراضيها.