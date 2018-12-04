هآرتس: إدارة ترامب تصغط على دول عربية لدعم اقتراح إدانة حماس بالأمم المتحدة

ذكرت صحيفة "​هآرتس​" الإسرائيلية أن "إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ تصغط على 9 دول عربية لدعم اقتراح بإدانة حماس في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ التي ستعقد يوم الخميس".

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