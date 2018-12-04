شومر: إحاطة هاسبل تعزز الحاجة لاعتماد رد أميركي على قتل خاشقجي

أكد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور تشاك شومر أن "إحاطة مديرة وكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إي" جينا هاسبل تعزز الحاجة لاعتماد رد أميركي قوي على قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".
ولفت شومر إلى أنه "يتعين على مديرة CIA إطلاع كافة أعضاء مجلس الشيوخ دون تأخير على تقريرها بشأن قتل خاشقجي".
وكان السيناتور الاميركي الجمهوري راند بول قد طالب هاسبل بـ "الكشف عن الصلة بين ولي العهد السعودي مجمد بن سلمان وقتلة خاشقجي"، داعيا الى "رفع السرية عن التقارير التي توصلت اليها الوكالة".
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