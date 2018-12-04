بومبيو: نقوم ببناء نظام عالمي للتصدي لانتهاكات روسيا والصين وإيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن "واشنطن تقوم ببناء نظام عالمي للتصدي لانتهاكات روسيا والصين وإيران"، مشددا على أن "لروسيا تاريخ طويل في خرق الاتفاقات الدولية".
كما أعلن أن "واشنطن ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال 60 يوما إذا لم تلتزم موسكو بها".
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