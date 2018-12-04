بومبيو: نقوم ببناء نظام عالمي للتصدي لانتهاكات روسيا والصين وإيران

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، أن "​واشنطن​ تقوم ببناء نظام عالمي للتصدي لانتهاكات ​روسيا​ و​الصين​ و​إيران​"، مشددا على أن "لروسيا تاريخ طويل في خرق الاتفاقات الدولية".

كما أعلن أن "واشنطن ستعلق التزاماتها بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى خلال 60 يوما إذا لم تلتزم موسكو بها".