البرلمان العراقي يفشل في التصويت لشغل 8 وزارات شاغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ)

فشل البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، في التصويت على شغل ثمانية وزارات شاغرة وسط تنافس بين الكتل السياسية .

كان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، قد أعلن مساء اليوم الاثنين، عن ثمانية مرشحين لشغل الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة العراقية.

وقال عبد المهدي ،في رسالة إلى رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، إن الأسماء المرشحة لشغل الحقائب الوزارية هم كل من "قصي السهيل مرشحا لمنصب وزير التعليم العالي، وهناء عمونائيل لوزارة الهجرة والمهجرين، ودارا نور الدين وزيرا للعدل، ونوري ناطق وزيرا للتخطيط، وفيصل الجربا وزيرا للدفاع، وفالح الفياض وزيرا للداخلية، وصبا الطائي وزيرة للتربية، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة".

كان رئيس الحكومة العراقية ، أدى في شهر اكتوبر اليمين الدستورية مع 14 وزيرا نالوا ثقة البرلمان.

وتأجل التصويت عدة مرات على الوزراء الذين سوف يشغلون الحقائب الوزارية الباقية بسبب خلافات بين الكتل السياسية .