ترامب: الجدار الحدودي مع المكسيك سيسدد ثمنه في شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ)
دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين اليوم الثلاثاء إلى التصويت لصالح تمويل الجدار الذي اقترح بناءه على الحدود مع المكسيك مشيرا إلى أن الجدار "سيُسدد ثمنه في شهرين".
ونسبت صحيفة هيل الأمريكية في نسختها الالكترونية إلى ترامب قوله في تغريدة على تويتر "بلدنا يخسر 250 مليار دولار سنويا جراء الهجرة غير الشرعية ".
وأضاف ترامب "أمن الحدود بما في ذلك الجدار يتكلف 25 مليار دولار ويسدد ثمنه في شهرين".
وقالت صحيفة هيل إنه ليس واضحا من أين أتى ترامب بهذه الأرقام لكنها أعادت الأذهان إلى تصريح له في عام 2016 قال فيه إن الهجرة غير الشرعية تكلف الولايات المتحدة ما يزيد على 113 مليار دولار سنويا.
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