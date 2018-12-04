برلماني يطالب الأزهر بسرعة مناقشة مشروعات "الأحوال الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حصل الخليج 365 على نسخة من نص خطاب أرسله محمد فؤاد عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إلى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وقال فؤاد بخطابه، إنه أعّد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، وتقدم به الى البرلمان، ثم طُرح مشروع قانون أخر بالمجلس، وأحيلت مشروعات القوانين إلى الأزهر الشريف لإبداء الرأي فيها، متابعًا :" ولكن منذ أن أحيلت تابعنا بالفعل انشغال الأزهر واهتمامه الحقيقي بقضايا الأحوال الشخصية، ويتضح ذلك في وحدة لَم الشمل، وبرنامج التوعية الأسرية وتشكيل لجنة من المتخصصين لبحث مشكلات الأحوال الشخصية".

وأضاف فؤاد: "انشغلت تلك اللجنة في إعداد مشروع قانون كامل، وسمعنا عن نشاطها باستمرار دون أي تطرق لما هو معروض من تشريعات بمجلس النواب الذي يعد السلطة التشريعية الأصيلة، ومُحاله إلى الأزهر الشريف المنوط به إبداء الرأي في بنوده ذات الصلة بالأمور الشرعية وفقا لأحكام الدستور".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه منذ أن تقدمت مشروعات القوانين في عام 2017، يتم إرجاء مناقشتهم وكذا إجراء الحوارات المجتمعية عليه مستندين في ذلك إلى عدم رد الأزهر الشريف.

ودعا فؤاد لضرورة بحث مشروعات القوانين بشكل سريع، لأن "قوانين الأحوال الشخصية الحالية من أهم عوامل التأثير على الأسرة المصرية لما تحتويه نصوصها من أحكام قد تساعد على تفكيك الأسرة وعدم ترابطها وعدم الحفاظ ورعاية الطفل بشكل يأمن نشأته النفسية المنضبطة".