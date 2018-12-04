شركة ألمانية تعرض نظامها للدفاع الجوي بـ"إيدكس 2018"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

عرضت شركة "راينميتال للصناعات الدفاعية الألمانية" باكورة إنتاجها من نظام (أويرليكون سكايشيلد)، الخاص بالدفاع الجوي بالمعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية في مصر "إيدكس 2018".

صُممت هذه المنظومة بشكل خاص للدفاع الجوي قصير المدى والمحمول على سطح السفن الحربية للتصدي للمقذوفات المختلفة من صواريخ وهاون وغيرها لحظة اقترابها ويتم التعامل مع الأهداف المعادية بشكل أوتوماتيكي دون تدخل من البشر.

تتضمن المنظومة الرادار أورليكون إكس تار 3D، ومدفعين أوتوماتيكيين من عيار 20 ملم، و34 ملم.

ويقوم رادار أورليكون إكس تار 3D بأداء مهام البحث قصير المدى والكشف والاستحواذ والتتبع والتصنيف وتحديد الأهداف الجوية، من أجل توفير صورة جوية ثلاثية الأبعاد وإيصالها لشبكة القيادة والتحكم، بالإضافة إلى بيانات مسار الأجسام المتحركة التي تشكل أي تهديد، ويملك الرادار أنظمة لمكافحة الحرائق، ويعمل على نطاقات كشف تتراوح بين 25-30 كم.

أما مدفع أورليكون الرشاش فهو قادر على استقبال ومعالجة البيانات من خلال رادارات البحث ثلاثية الأبعاد وثنائية الأبعاد، مما يجعل تعيين الأهداف بسيطًا وسريعًا، من ثم يتم مراقبتها من خلال برامج التتبع ويتم توجيه المدفع لإطلاق النار على الأجسام المستهدفة عن بعد، بمدى يبلغ 4 آلاف متر، ويمكنه إطلاق 1000 طلقة في الدقيقة الواحدة والاشتباك مع 14 هدف دفعة واحدة .

المنظومة الألمانية تعد واحدة من أكثر الأنظمة الدفاعية قصيرة المدى فاعلية وتطور على مستوى العالم، وهي موجودة بمعرض "إيدكس" للمرة الأولى ويمكن للجمهور استخدام نظام التحكم عن بعد وتجربة المنظومة.