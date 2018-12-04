ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران

ألقت قوة من مباحث السياحة والآثار بأسوان القبض على 3 أشخاص أثناء حفرهم للتنقيب عن الآثار بمنزل بالمدينة.

وكانت معلومات وصلت لرئيس مباحث السياحة والآثار بتنقيب أحد الأشخاص عن الآثار داخل منزله بشارع عباس فريد وسط مدينة أسوان.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات داهمت حملة من مباحث السياحة والآثار المنزل وضبطت صاحب المنزل ومعه شخصين آخرين أثناء الحفر ومعهم الأدوات المستخدمة.

جرى تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.