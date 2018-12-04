ماي تخسر تصويتا على اقتراح بإجراء تعديلات على اتفاق خروج بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ)

خسرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ،مساء اليوم الثلاثاء، تصويتا حاسما قد يسمح لنواب البرلمان بتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني ، بأغلبية 321 صوتا مقابل 299 صوتا لصالح إجراء تعديل اجرائي قدمه دومينيك جرييف وهو برلماني بارز مؤيد للاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي.

وقال جريف لنواب البرلمان إنه من قبيل "عدم الاحترام" للبرلمان تقديم اقتراحات غير قابلة للتعديل ، كما خططت ماي للقيام بذلك.

ويسمح التعديل للنواب بالتصويت على أي تعديلات لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا ما رفضها البرلمان، كما هو متوقع ، في تصويت 11 ديسمبر الجاري ، وتم عرضه مرة أخرى على البرلمان.