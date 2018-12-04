كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الهجرة: ارتفاع المهاجرين الوافدين لليمن بنسبة 50% والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إنّه من المتوقع ارتفاع عدد المهاجرين الوافدين إلى اليمن بنسبة 50% هذا العام مقارنة بعام 2017، حيث يخاطر نحو 150 ألف شخص جميعهم في الرحلة من القرن الإفريقي إلى الخليج العربي.

وأكدّ جويل ميلمان، المتحدث بإسم المنظمة الدولية للهجرة، أنّ هناك عدداً أكبر من المهاجرين فى ذلك الطريق عن الـ 107،000 الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام بعد القيام برحلة محفوفة بالمخاطر من شمال أفريقيا عبر البحر المتوسط، وفقاً لوكالة رويترز.