كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنفي مخالفة معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الخارجية الروسية اتهامات دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" لموسكو بمخالفة معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى بتطوير صواريخ كروز، جديدة.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، مساء الثلاثاء، أن "روسيا متمسكة بشكل صارم بشروط المعاهدة وهذا معروف أيضاً للجانب الأمريكي".

واتهمت دول ناتو روسيا لأول مرة وبشكل متكاتف، بانتهاك المعاهدة، وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، مساء أمس الثلاثاء، بعد مشاورات مع وزراء خارجية دول الحلف، إن ناتو يدعو روسيا إلى التأكيد فوراً وبالدليل أنها لا تزال متمسكة بالمعاهدة.

وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوماً لإثبات تمسكها بالمعاهدة، وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل بانسحاب بلاده من المعاهدة، إذا لم تثبت روسيا بالدليل تمسكها بها.

من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، فلاديمير شامانوف، إن لا نية لبلاده لقبول هذه المطالب "فروسيا ليست البلد الذي يُمهل".