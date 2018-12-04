كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تنفي مخالفة معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واتهمت دول ناتو روسيا لأول مرة وبشكل متكاتف، بانتهاك المعاهدة، وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرج، مساء أمس الثلاثاء، بعد مشاورات مع وزراء خارجية دول الحلف، إن ناتو يدعو روسيا إلى التأكيد فوراً وبالدليل أنها لا تزال متمسكة بالمعاهدة.
وأمهلت الولايات المتحدة روسيا 60 يوماً لإثبات تمسكها بالمعاهدة، وهدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بروكسل بانسحاب بلاده من المعاهدة، إذا لم تثبت روسيا بالدليل تمسكها بها.
من جانبه، قال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، فلاديمير شامانوف، إن لا نية لبلاده لقبول هذه المطالب "فروسيا ليست البلد الذي يُمهل".
وأضاف، أن روسيا وجهت مطالب إلى الولايات المتحدة ولم تتلق رداً "ولذلك لن نرد على هذه الاتهامات المزعومة".
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