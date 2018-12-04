كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الفلسطينية تطالب "الجنائية الدولية" بمحاكمة قتلة الشهيد حبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قتلة الشهيد محمد حسام عبد

اللطيف حبالي (22 عاما)، وفتح تحقيق في جرائم الاحتلال المتواصلة.

وأدانت الوزارة، في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبتها

قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد بحق الشاب الشهيد محمد حبالي من مدينة طولكرم وهو من ذوي

الاحتياجات الخاصة، خلال اقتحامها للمدينة فجر اليوم، واعتبرتها جريمة نكراء يندى لها جبين البشرية، تضاف

إلى مسلسل الجرائم والإعدامات الميدانية المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة

والضفة الغربية المحتلة.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة.