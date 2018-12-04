كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الجمهوري بالكونجرس يتعرض للقرصنة من "كيان مجهول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في الكونجرس، أمس الثلاثاء، إنها تعرضت لقرصنة "من جانب كيان مجهول" هذا العام قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي أجريت قبل شهر.
وأكدت اللجنة المسؤولة عن الحملة الانتخابية للجمهوريين في مجلس النواب، أنها وقعت ضحية لاختراق عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم اللجنة، إن "الأمن السيبراني لبيانات اللجنة، أمر بالغ الأهمية، وإنه لدى علمها بعملية الاختراق، بدأت اللجنة على الفور تحقيقاً داخلياً وأبلغت مكتب التحقيقات الاتحادي أف.بي.آي، الذي يحقق الآن في الأمر".
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