كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا: الداعشي "أبو ولاء" أمر بتنفيذ هجمات إرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد شاهد رئيسي أن السلفي "أبو ولاء" أعطى الضوء الأخضر لشن هجمات، وسفر شباباً إلى خارج ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش.

ويذكر أن العراقي (أبو ولاء) متهم بتزعم تنظيم داعش في ألمانيا، ويحاكم مع أربعة متهمين أمام المحكمة العليا في مدينة تسيله شمالي ألمانيا.

وقال الشاهد في جلسة أمسالثلاثاء إنه أخطر "أبو ولاء" بخطط فى هذا الشأن، ستنفذها مجموعة من الشباب المسلم الذي شكلها الشاهد، وتابع أن "أبو ولاء" نصحه في لقاء بمسجد جمعية هيلدسهايم في مارس 2016 بالصبر والثبات "وكان هذا بالنسبة لي بمثابة ضوء أخضر، وأبلغت أفراد المجموعة بأننا تلقينا الضوء الأخضر".

وبعد شهر من اللقاء، نفذ الشاب يوسف ت19 عاماً، مع شخصين آخرين هجوماً بمواد متفجرة على معبد للسيخ في مدينة إيسن غربي ألمانيا، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص.

وقال الشاهد إنه لم يشرك "أبو ولاء" في خطط ملموسة لهجمات، واكتفى بالحديث "عن نشاط هنا" وهو ويف معدل لكلمة هجمات في أوساط الإسلاميين، ويفْتَرض أن العراقي رد على ذلك بتلاوة آيات من القرآن.

وقُبض على أبو ولاء قبل أكثر من عام ونصف، مع أربعة أتباع محتملين، واتهمته السلطات الألمانية بتجنيد مقاتلين لداعش خاصةً في منطقة الرور بولاية شمال الراين فيستفاليا، غربي ألمانيا، وهيلدسهايم في ولاية سكسونيا السفلى، وسط ألمانيا.

وكان الشاهد المدان في تفجير معبد السيخ، أعلن فجأة في الربيع رغبته في الإدلاء بشهادته، لكنه عاد وسحب استعداده للشهادة بشكل مؤقت بسبب استمرار التحقيقات في تورطه في تشكيل جماعة إرهابية، لكنه تمكن الآن من الإدلاء بأقواله كاملة أمام المحكمة.