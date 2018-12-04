كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يهدد الصين بإعادة فرض التعريفات الجمركية على بضائعها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، بإعادة فرض التعريفات الجمركية على بضائعها، في حال عدم التوصل لاتفاق تجاري بين البلدين.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، "بالنظر إلى احتمال التوصل لاتفاق حقيقي مع الصين، إذا كان ممكنا أم لا، فإذا كان الاتفاق ممكنا، سننفذه، وبناء على الاتفاق سيكون من المفترض أن تبدأ الصين في شراء المنتجات الزراعية وغيرها فورا، أنا والرئيس، شي جين بينغ، نريد هذا الاتفاق".

وأضاف ترامب، "إذا كان الاتفاق غير ممكن، فتذكروا أنني رجل التعريفات الجمركية، فحين تبدأ الشعوب والدول في استغلال ثروات أمتنا العظيمة، أريدهم أن يدفعوا مقابل هذه المزايا، وسيكون ذلك دائما أفضل طريق لتحقيق أقصى استفادة من قوتنا الاقتصادية، نحن نحصل الآن على مليارات الدولارات من التعريفة الجمركية".



وتابع ترامب أن "المفاوضات مع الصين بدأت. وستنتهي خلال 90 يوماً من تاريخ اللقاء الرائع والجميل مع الرئيس [الصيني] شي [جينبينغ] في الأرجنتين".



ووصف الرئيس الأمريكي، لقائه الأخير، أمس الاثنين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الأرجنتين بـ"الاستثنائي"، مؤكدا أن الصين لديها الكثير لتكسبه في حال اكتمل الاتفاق معها.

وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب السادس من يوليو من العام الجاري، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماً بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجاً من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنوياً.

من جانبها، وكإجراءات مضادة، فرضت الصين في اليوم نفسه، رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.