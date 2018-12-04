كأس الـ”كاف”.. حسنية أكادير يتعرف على منافسه في الدور الأول

ضمن فريق حسنية أكادير، ممثل الكرة المغربي في منافسات كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تواجده في الدور الأول من المسابقة، بعد عودته اليوم الثلاثاء بتعادل سلبي، من أرض ميدان فريق الحرس الوطني للنيجر، مستفيدا من فوزه ذهاب برباعية، ضمن منافسات الدور التمهيدي.

وسيواجه الفريق المغربي في الدور الموالي، فريق جينيراسيون فوتن السينيغالي، حيث ستقام مباراة الذهاب بميدنة أكادير ما بين 15 و16 من الشهر الجاري، فيما ستقام مباراة العودة بالسينيغال، في 22 أو 23 من نفس الشهر.

ويسعى الفريق السوسي، إلى البصم على مشاركة مشرفة في المسابقة، ولما لا المنافسة على اللقب، الذي فاز به الرجاء البيضاوي.