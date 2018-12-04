خبأتها بأمعائها…حجز كمية كبيرة من الكوكايين لدى مواطنة برازيلية

كشفت ولاية أمن الدار البيضاء، أن الكمية الإجمالية من مخدر الكوكايين التي تم حجزها لدى مواطنة تحمل الجنسية البرازيلية، تبلغ من العمر 27 سنة، بلغ وزنها كيلوغرام واحد.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء كانت قد أوقفت المواطنة البرازيلية المذكورة، عندما قدمت يوم 02 دجنبر الجاري، إلى المغرب على متن رحلة جوية من مطار ساوباولو بالبرازيل، وذلك للاشتباه في تهريبها لمخدر الكوكايين في أمعائها، وهو ما استوجب الاحتفاظ بها تحت الحراسة الطبية بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدار البيضاء.
وأضاف المصدر ذاته، أنه بعد الانتهاء من تفريغ كبسولات الكوكايين واستقرار الحالة الصحية للمشتبه فيها، تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن هذه القضية تندرج، في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار في المخدرات، والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.
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