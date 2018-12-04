شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي جديد

أظهر استطلاع أجرته “إيفوب فيدوسيال” لمجلة “باري ماتش” وإذاعة “سود راديو” نشر الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هبطت لمستوى قياسي مع تصاعد احتجاجات السترات الصفراء.

وهبطت نسبة الرضا عن أداء ماكرون إلى 23 بالمئة في الاستطلاع الذي أجري في أواخر الأسبوع الماضي بانخفاض 6 نقاط عن الشهر السابق.

وتمثل النسبة التي سجلها الرئيس تلك التي سجلها سلفه فرنسوا هولاند في أواخر عام 2013 وفقا لمجلة “باري ماتش”، وكان هولاند في ذلك الوقت يعتبر الرئيس الأقل شعبية في تاريخ فرنسا الحديث.

كما هبطت نسبة الرضا عن أداء رئيس الوزراء إدوار فيليب عشر نقاط إلى 26 بالمئة.

وبدأت احتجاجات “السترات الصفراء” في فرنسا يوم 17 نونبر للتنديد بفرض رسوم إضافية على الوقود ثم تحولت إلى حركة احتجاجية أوسع مناهضة لماكرون.