نهاية مأساوية لمدمن على لعبة “بوكيمون غو”

انتهى إدمان شاب من مدينة ساليسبري البريطانية، على لعبة “بوكيمون غو“، بطريقة مأساوية.
وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة “ميرور” البريطانية، اليوم الثلاثاء، كان الشاب مُحدقًا في هاتفه الخلوي لمُطاردة وحوش اللعبة الافتراضية، ما أدى إلى تعثره وسقوطه بين مسارات السكك الحديدية الكهربائية، حيث بُترت ساقه اليمنى، وأصيب بحروق شديدة في مناطق متفرقة من جسده.
وحذَّر كاي وونغ، أخصائي العمليات الجراحية، والمُشرف على حالة الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، من الكمية المُتزايدة من الناس، الذين يضعون أنفسهم في خطر التعرض للإصابات أو الموت، عند استخدام هواتفهم، وممارسة الألعاب الإلكترون مثل” بوكيمون غو”، وذلك أثناء المشي، أو قيادة المركبات، دون الانتباه لمحيطهم.
وبحسب دراسة سابقة، تعد لعبة “بوكيمون غو” المسؤولة عن 150،000 حادث مروري، و256 حالة وفاة حول العالم، وذلك في أول 148 يومًا من إصدارها.
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