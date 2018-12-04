أوزون” تتوج عددا من الجمعيات المشاركة في مسابقة أنظف حي”

تشهد مدينة سطات، يوم الخميس المقبل، تتويج عدد من الجمعيات التي شاركت في مسابقة أنظف حي، والتي نظمتها مجموعة “أوزون” للبيئة والخدمات بشراكة مع المجلس الجماعي وعمالة الإقليم وفعاليات المجتمع المدني.
وأشار بلاغ صحفي لمجموعة “أوزون” إلى أن لجنة تحكيم خاصة عكفت على اختيار الجمعيات الفائزة عقب تنظيمها زيارات ميدانية للأحياء المشاركة، فيما مدت شركة “أوزون” الجمعيات الستة عشر المشاركة بحاجياتها من المعدات واللوازم، وذلك تحت إشراف المجلس البلدي.
وضمت اللجنة ممثلي المجلس الجماعي ومصالح البيئة ومراقبة التدبير المفوض والأحزمة الخضراء بجماعة سطات، والمديرية الجهوية لوزارة التنمية المستدامة والمديرية الإقليمية للمياه والغابات والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وشركة “أوزون” للبيئة والخدمات وممثل عن المجتمع المدني.
ويأتي تتويج هذه الجمعيات في ختام حملة للنظافة نظمتها “أوزون” واستمرت على مدى شهر تحت شعار “كلنا شركاء .. معا لنظافة مدينتنا”، حيث أعلنت المجموعة أن تقديم الجوائز سيتم خلال حفل ختامي بعد زوال يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور شخصيات وفنانين ووجوه إعلامية.
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