أبناء سخنين يخيب الآمال بالخسارة أمام م. حيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراته البيتية أمام مكابي حيفا بنتيجة هدفين دون مقابل للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة العليا.

وجرت أحداث المباراة على استاد "الدوحة" في سخنين، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 تلقت شباك الفريق السخنيني الهدف الأول، ثم في الدقيقة 79 حسم الفريق الخصم المباراة لصالحه بهدف ثان.

ولم ينجح الفريق السخنيني في استغلال الوضعية السيئة لمكابي حيفا خصوصًا بعد الهزة التي حدثت بالكادر المهني بعد استقالة المدرب في الأيام الأخيرة.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد اتحاد أبناء سخنين عند 13 نقطة وهو يحتل المركز التاسع حاليا بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الفريق السخنيني بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل بئر السبع يوم السبت المقبل.