إطلاق نار ومواجهات داخل سجن في اليمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات، مساء اليوم الثلاثاء، بين معتقلين يمنيين في سجن تديره الحكومة بقيادة علي عبد الله صالح، بعد أن نُقل أكثر من 100 سجين من معتقل إماراتي صدرت تقارير بشأنه عن ممارسة التعذيب.

وسُمع دوي إطلاق نار في سجن مدينة المكلا المركزي في شرق اليمن، بعد أن نُقل المعتقلين من المعتقل الإماراتي عن طريق مطار الريان القريب، وكانت وكالة "أ ب" قد وثقت في وقت سابق من هذا العام، إخضاع المعتقلين للتعذيب الشديد في مركز اعتقال الريان.

وقال معتقل للوكالة، إن ما لا يقل عن 40 معتقلا أضربوا عن الطعام منذ أكثر من 10 أيام، مطالبين بالإفراج عن سجناء تمت تبرئتهم وإجراء محاكمات لمتهمين محتجزين بدون تهم لمدة تقرب من السنتين.

وصف مسؤولو الأمن اليمني، المحتجين داخل السجن، بأنهم أعضاء في تنظيم "القاعدة" أرادوا الهروب من السجن. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالحديث إلى الصحافة.



