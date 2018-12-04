"لا يوجد أدنى شك أن بن سلمان متواطئ بمقتل خاشقجي"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال سناتوران جمهوريان بارزان، اليوم الثلاثاء، ‘نه "لا يوجد أدنى شك" لديهما بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، كان متواطئا في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأتي تصريحات اثنين من حزب الرئيس، دونالد ترامب، مناقضة لرواية البيت الأبيض التي تقلل من احتمال وجود علاقة بين ولي العهد السعودي، ومقتل خاشقجي، يأتي ذلك فيما قدمت مديرة وكالة المخابرات المركزية، جينا هاسبل، إفادة خلف أبواب مغلقة لزعماء عدة لجان بمجلس الشيوخ، اليوم، بشأن مقتل خاشقجي، الأمر الذي دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ للقول إنهم على يقين أكثر من ذي قبل بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضالع في الجريمة.

وكوركر أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم (أ ب) وكوركر أمام مبنى الكابيتول في واشنطن، اليوم (أ ب)

وصرح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بوب كوركر، للصحافيين، عقب إطلاع هاسبل مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ على تفاصيل القضية: "ليس لدي أدنى شك في أن ولي العهد أشرف على جريمة القتل وكان يتم إطلاعه على الوضع أثناء عملية القتل".

وأضاف: "لو وقف محمد بن سلمان أمام لجنة محلفين لكانت تمت أدانته في أقل من 30 دقيقة".

كما حضر الجلسة السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي دعا ترامب إلى اتخاذ موقف أكثر تشددا من الرياض. وقال إن ولي العهد "قوة مدمرة" وإنه "ضالع في جريمة قتل خاشقجي على أعلى مستوى ممكن". لكنه استدرك موضحا "ليس هناك دليل قاطع ولكن هناك منشار قاطع".

ليندسي غراهام ليندسي غراهام

ونقلت "رويترز" عن مصدر، اليوم الثلاثاء، أن مسؤولين من إدارة ترامب، ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الدفاع جيم ماتيس، سيطلعون كل أعضاء مجلس النواب على وضع السعودية يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر.

وقال المصدر إن هاسبل من المتوقع أن تقدم إفادة لزعماء مجلس النواب ورؤساء لجانه خلال الأسبوعين المقبلين بشأن مقتل خاشقجي.