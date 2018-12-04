شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا يحق لها إلغاء «بريكست» من طرف واحد والان نبدء بالتفاصيل

قال المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا، إنه يمكن لبريطانيا أن تلغي، من طرف واحد، الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

يأتي هذا الرأي غير الملزم من جانب سانشيز-بوردونا في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس العموم البريطاني مناقشات تستمر خمسة أيام بشأن اتفاق "بريكست" الذي قدمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، قبل التصويت عليه يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بيان محكمة العدل الأوروبية إن المحامي العام يوصي بأنه إذا قررت دولة الخروج من الاتحاد الأوروبي، يحق لها تغير الرأي خلال عملية الخروج التي تستغرق عامين والمحددة بموجب المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المحكمة: "هذا الاحتمال ما زال قائما حتى الانتهاء رسميا من اتفاق الانسحاب".

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، غير أن الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تدعمه أغلبية برلمانية حتى يصبح ساريا.