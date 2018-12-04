شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب» يهدد الصين بإعادة التعريفات الجمركية والان نبدء بالتفاصيل
وكتب "ترامب" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "بالنظر إلى احتمال التوصل لاتفاق حقيقي مع الصين، إذا كان ممكنا أم لا، فإذا كان الاتفاق ممكنا، سننفذه، وبناء على الاتفاق سيكون من المفترض أن تبدأ الصين في شراء المنتجات الزراعية وغيرها فورا، أنا والرئيس، شي جين بينغ، نريد هذا الاتفاق".
وأضاف "ترامب": "إذا كان الاتفاق غير ممكن، فتذكروا أنني رجل التعريفات الجمركية، فحين تبدأ الشعوب والدول في استغلال ثروات أمتنا العظيمة، أريدهم أن يدفعوا مقابل هذه المزايا، وسيكون ذلك دائما أفضل طريق لتحقيق أقصى استفادة من قوتنا الاقتصادية، نحن نحصل الآن على مليارات الدولارات من التعريفة الجمركية".
وتابع "ترامب" أن "المفاوضات مع الصين بدأت. وستنتهي خلال 90 يوماً من تاريخ اللقاء الرائع والجميل مع الرئيس الصيني في الأرجنتين".
ووصف الرئيس الأمريكي، لقائه الأخير، أمس الاثنين، مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في الأرجنتين بـ"الاستثنائي"، مؤكدا أن الصين لديها الكثير لتكسبه في حال اكتمل الاتفاق معها.
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