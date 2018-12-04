تعثر المفاوضات بين الأهلي ورامون دياز لهذا السبب

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٨ م
كشف الصحفي الإسباني باتريس ميهان عن تعثر المفاوضات بين النادي الأهلي والأرجنتيني رامون دياز، المرشح لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي تمت إقالته عقب خروج الفريق من البطولة العربية للأندية "كأس زايد" أمام الوصل الإماراتي. وقال ميهان في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن المفاوضات بين الأهلي ودياز تعثرت بسبب رغبة المدرب الأرجنتيني في إحضار 6 مساعدين له بالجهاز الفني، وهو ما رفضه مجلس الإدارة.
وكان الأرجنتيني قريبًا من قيادة الأهلي خلفًا لحسام البدري مطلع هذا الموسم، إلا أنه ذهب لتدريب اتحاد جدة بعد خلافات مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب وتركي آل شيخ، ويوم 23 مايو أعلنت إدارة إتحاد جدة السعودي تعيين دياز مدربًا للفريق، إلا أن الأرجنتيني بدأ مهمته بخسارة لقب السوبر السعودي بالهزيمة أمام الهلال
وكان الأرجنتيني قريبًا من قيادة الأهلي خلفًا لحسام البدري مطلع هذا الموسم، إلا أنه ذهب لتدريب اتحاد جدة بعد خلافات مجلس الأهلي بقيادة محمود الخطيب وتركي آل شيخ، ويوم 23 مايو أعلنت إدارة إتحاد جدة السعودي تعيين دياز مدربًا للفريق، إلا أن الأرجنتيني بدأ مهمته بخسارة لقب السوبر السعودي بالهزيمة أمام الهلال بـ 3-1، ثم افتتح مشواره في بطولة الدوري بالهزيمة أمام الشباب بهدف نظيف، ثم الهزيمة أمام القادسية، قبل أن يتعادل في ذهاب دور الـ32 بالبطولة العربية أمام الوصل الإماراتي بهدف لكل فريق، بعد الخروج من البطولة العربية أعلن إدارة اتحاد جدة إقالة المدرب الأرجنتيني.
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