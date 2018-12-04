انت الان تتابع هشام نزيه: موسيقاي وصلت للعالمية مع «أخناتون» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - هشام نزيه موسيقار استطاع أن يفرض اسمه في الساحة الفنية، فكانت له العديد من المساهمات في أعمال درامية، حققت فيها موسيقاه التصويرية نجاحا واسعا

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

هشام نزيه اسم تتحدث عنه الموسيقى التي يصنعها، فقد شارك في العديد من الأعمال الناجحة، وكان وجوده في أي عمل يؤكد أنه سيكون ناجحا، ودائما ترتبط موسيقاه في أذهان المشاهدين بمشهد أو حدث أو ذكرى خاصة، فالموسيقار عمل مع كبار الفنانين، وكان نجم السينما الشبابية، ورغم ذلك لا يحب الأضواء، فهو قليل الكلام كثير العمل.. وعلى عكس الكثيرين، شكل عام 2018 نقلة كبيرة لـ«نزيه» بعد اختياره ليضع الموسيقى للعرض العالمي "أخناتون" الذي سيعرض في أهم مسارح نيويورك برودواي، ليحقق حلمه بالوصول إلى العالمية.

«هشام» تحدث لـ«التحرير» عن كل ما سبق، كما تطرق إلى الحدث المهم الثاني له في العام الحالي، وهو تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، ليكون الأصغر بين المكرمين لكنه لا يقل عنهم موهبة. وكشف نزيه لـ«التحرير» عن تفاصيل عمله

«هشام» تحدث لـ«التحرير» عن كل ما سبق، كما تطرق إلى الحدث المهم الثاني له في العام الحالي، وهو تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأخيرة بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، ليكون الأصغر بين المكرمين لكنه لا يقل عنهم موهبة. وكشف نزيه لـ«التحرير» عن تفاصيل عمله «أخناتون» بمسرح برودواي الشهير، قائلًا: «الترشيح للعمل جاء عن طريق مخرج ومنتج العرض هشام عبد الخالق الذي اتصل بي وعرض عليَّ العمل فى المسرحية، ولم أتردد بالطبع فى القبول لأنه كان حلما بالنسبة لي، فهو أمر رائع أن أشارك فى عمل عالمي سيشهده ويسمعه جمهور عالمي مختلف». هشام يبذل مجهودا كبيرا كي ينجز العمل في الوقت المطلوب، موضحا أنه لم يتبق له حاليا سوى 20% من العمل، وقد أخذ وقتا طويلا كي يصل لتلك المرحلة، وعقب: «الأعمال المسرحية دائما تحتاج إلى وقت طويل، فما بالك بعمل جديد وعالمي». أكد هشام سعادته الشديدة بالتكريم في مهرجان القاهرة، فعندما اتصلت به إدارة المهرجان وأبلغته بالأمر فرح كثيرا، واللحظة التى تسلم فيها التكريم خلال حفل الافتتاح كانت مليئة بالمشاعر، خاصة أن الحاضرين كان بينهم أسماء كبيرة عمل معها «نزيه» من قبل ذلك، وآخرون تعلم منهم، وتربى على فنهم، فيقول: «كانت لحظة رائعة جدا، أن أقف وأكرم وسط كل هؤلاء النجوم الكبار، ما جعلني أرتبك فى كلمتي، ولا أعرف ماذا أقول سوى أن هذه الجائزة تحفيز لاستكمال المشوار والحلم والطموح». هشام صنع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التى شارك فيها كبار النجوم، منهم الراحلان محمود عبد العزيز و أحمد زكي ويسرا، وغيرهم، فهو يحرص على اختيار أعماله، وقال «لى نظرة فى اختيار الأعمال القيمة والتى لديها فرص للنجاح»، مشيرا إلى أن اختياره لصنع أى موسيقى يأتى دائما عن طريق مخرج العمل، وأن هناك أشخاصا حينما يحدثونه لا يرفض طلبهم لأنه متأكد من أنهم سيخرجون عملا جيدا وسينجح. وبسؤاله هل كانت موسيقاه التصويرية سببا فى نجاح أعمال معينة رد: «نعم وأنا باحب أصدق هذا»، ثم تطرق للحديث عن ابتعاده عن تلحين الأغاني، كاشفا أنه يحب كل المطربين الموجودين على الساحة الفنية حاليا ويرى أنهم جميعا رائعون، لكن الموسيقى التصويرية تجذبه أكثر. هشام نزيه يضع أمام عينه الجمهور، ولا يضع الجوائز في اعتباره، فيقول: «لا أعمل من أجل الجوائز، لكن لأجل أن يكون هناك سينما وموسيقى جيدة، وثقة الجمهور ثمنها غال جدا، وأهم شيء ألا تحبط الشخص الذي وثق فيك»، لافتا إلى أن الجمهور لا يهتم بمن أخذ جائزة أو لم يأخذ، وإنما ما يعنيه هو جودة العمل، وألا يقل عن المستوى الذي يتوقعه. يرى «هشام» أن كل الأعمال التى شارك فيها صعبة، لافتا إلى أن مهنتهم تحتاج دائما إلى الإبداع، مضيفا أنه لا يعرف معيارا لخروج الموسيقى بشكل جيد، أو الحالة التى تساعد على الإبداع، فهو دائما يبتعد عما يشتته وهذا يكفيه، مؤكدا أنه ليس لديه طقوس خاصة في العمل. مسيرة هشام نزيه الفنية بدأت منذ عام 1998، من خلال وضع موسيقى فيلم «هيستيريا» الذي قام ببطولته الراحل أحمد زكي، ومن بعدها انتشر ووضع بصمته فى العديد من الأعمال، منها «السلم والثعبان»، و«سهر الليالي»، و«إبراهيم الأبيض»، و«ليالي أوجيني»، وبذلك استطاع ان يحفر اسمه وسط كبار الموسيقيين، حتى أصبح كل المخرجين يطلبون وجوده معهم.



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