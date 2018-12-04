انت الان تتابع الدولار الجمركي يرفع أسعار الأدوات المنزلية 15% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٠ م

قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الأدوات المنزلية سترتفع بنفس القدر الذي ارتفع به سعر الدولار الجمركي، من 16 جنيهًا إلى 17.90 جنيهًا. وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن بعض الشركات بدأت في رفع السعر بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% ، لأن معظم الأدوات المنزلية يتم استيرادها من الخارج بنسبة تصل إلى 85%، بينما الإنتاج المحلي 15%، موضحًا أن ذلك على العكس من الأجهزة الكهربية التي يصل الإنتاج المحلي لها 80% من السوق و20% من الاستيراد.

وأوضح أن السعر ارتفع على السلع الموجودة بالمخازن لدى التجار، رغم أن قرار الزيادة سيطبق على الأدوات التي سيتم استيرادها، لأن «رأس المال عدد معين من البضائع، وإذا لم يرفع التاجر أسعار ما لديه، فلن يستطيع شراء مثلها».كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16