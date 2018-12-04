انت الان تتابع عبد الشافي يصنع هدفاً في تأهل أهلي جدة بكأس زايد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هاني العوضي ٠٤ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١١ م

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي إلى دور الثمانية ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال "البطولة العربية"، بعد تعادله بهدف لمثله، أمام ضيفه وفاق سطيف الجزائري، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن إياب دور الستة عشر بالبطولة. وشارك الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في تأهل الفريق السعودي لربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، وصنع المدافع الأيسر هدف الأهلي، ليقود فريقه للتأهل إلى ثمن النهائي من البطولة العربية.

وأحرز سعيد المولد هدف التأهل للفريق السعودي في الدقيقة 43، بعدما تلقى عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، ليضعها اللاعب في شباك وفاق سطيف، وكان وفاق سطيف قد تقدم في النتيجة عبر حمز بن نوح في الدقيقة 17. وبذلك، بلغ عدد الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، ستة أندية، هي: